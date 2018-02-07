В Витебской области определят мастеров зимней рыбалки

7 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Соревнования по любительской рыбной ловле на мормышку со льда пройдут на озере Лосвидо Городокского района 10 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

К участию в состязаниях приглашаются жители и гости Витебской области. Оценивать мастерство рыболовов будут по самым разным номинациям - предусмотрено около 20 призовых мест, за которые будут бороться как мужчины, так и женщины. В том числе в соревнованиях примут участие школьники и студенты.

Организаторы уверены, что мероприятие послужит пропаганде бережного отношения к природным ресурсам, здорового образа жизни, а также будет способствовать повышению мастерства и совершенствования техники владения снастями, обмену опытом между рыболовами.

Зимняя рыбалка будет сопровождаться проведением массовых спортивно-развлекательных мероприятий в прибрежной полосе водоема, а также дегустацией блюд охотничьей кулинарии.

Организаторами соревнований являются Витебский райисполком, областной центр маркетинга, ООО "Велес-88". Генеральный партнер - ОАО "Витебский завод радиодеталей "Монолит", партнер - Витебская бройлерная птицефабрика. Зимняя рыбалка проводится при поддержке Витебского облисполкома, областной организационной структуры РГОО "Белорусское общество рыболовов и охотников", Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, областной организации ОСВОДа.-0-