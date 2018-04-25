В Витебской области подкормку озимых зерновых и крестоцветных завершат в ближайшие дни

25 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области подкормку озимых зерновых и крестоцветных планируют завершить на текущей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

В настоящее время работы проведены на 88% площадей. Хозяйства половины районов области завершили их проведение, остальные близки к их окончанию.

Основные силы аграриев региона сосредоточены на пахоте. По состоянию на утро 25 апреля сев ранних яровых зерновых и зернобобовых проведен на 76,3 тыс. га, что составляет 31,5% плана. Крестоцветные культуры посеяны на 12,1 тыс. га (15,5% плана). Наиболее активно сельхозработы продвигаются в Глубокском, Докшицком и Дубровенском районах. Набирает темпы посевная кампания и в других районах области. Ее средний темп (включая все культуры) составляет 13 тыс. га в день.

"В области серьезно подготовились для организованного и качественного проведения весенних полевых работ. Хозяйства обеспечены минеральными удобрениями, топливом, техникой. Все нацелены провести сев в максимально сжатые сроки. По ранней группе при условии погоды мы намерены справиться в начале мая", - отметили специалисты.

Общая площадь посевных площадей региона в текущем году составит 796 тыс. га, из них 50% планируется засеять зерновыми культурами (около 400 тыс. га), в том числе весной 242 тыс. га.-0-