В Витебской области с начала года возросло число случаев гибели на производстве

5 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области с начала года возросло количество случаев гибели работников на производстве, сообщил на круглом столе начальник областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Яков Жулев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Бешенковичском, Городокском, Россонском и Сенненском районах не зафиксировано ни одного случая гибели на производстве или получения тяжелых травм. Тем не менее такая ситуация складывается не везде. За 9 месяцев нынешнего года в Витебской области на производстве погибло 19 человек (на конец сентября прошлого года - 16), 51 получил тяжелые травмы (48 соответственно)", - сказал Яков Жулев.

Основными причинами травматизма стали невыполнение специалистами и руководителями требований по охране труда, нарушение потерпевшим производственной и трудовой дисциплины, а также непрохождение работником необходимого обучения и проверки знаний для безопасного труда.

Во всех районах области созданы мобильные группы, в состав которых входят представители профсоюзов, органов власти, отделов Департамента госинспекции труда, других надзорных органов. "Специалистами проведено за 9 месяцев 2,8 тыс. обследований предприятий и организаций региона, выявлено более 25 тыс. нарушений. Во время мониторинга больше всего внимание было уделено организациям сферы АПК", - отметил он.

Сегодня в Витебске прошел круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню действий за достойный труд. В нем приняли участие председатели городских и районных объединений профсоюзов, представители правовой и технической инспекции труда. Специалисты обсудили ключевые моменты деятельности первичных профсоюзных организаций, вопросы коллективно-договорного регулирования и охраны труда в коллективах. Продолжением круглого стола станут подобные встречи с профактивистами во всех районах Витебской области.-0-