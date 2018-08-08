В Витебской области садоводы-любители удивляют туристов персиками

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяева агроусадьбы под Новолукомлем Чашникского района в этом году собрали богатый урожай персиков. О том, как прижилась экзотическая культура на севере Беларуси, рассказали в сюжете телеканала ОНТ.

Тепличные, почти тропические, условия под крышей позволяют персиковым деревьям выдерживать непривычные для культуры морозы. Плоды небольшие, по размеру, как слива, на вкус сладкие.

Туристы, которых хозяева активно угощают вкусным урожаем и даже дают возможность поучаствовать в сборе урожая, в восторге и активно делятся фотографиями в соцсетях.

Персики открывают большую уборочную кампанию экзотических фруктов, которая в усадебной теплице длится почти полгода. Следом идут мандарины, инжир и лимоны, ну а к новому году созреют и бананы. Следующий запланированный эксперимент садоводов-любителей - выращивание ананасов.

Теплолюбивые растения уже не редкость даже на приусадебных участках Витебской области. На научной основе также проводятся эксперименты с бахчевыми: арбузы, как выяснилось, растут лучше, чем дыни.-0-