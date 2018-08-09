В Витебской области увеличилось число пожаров

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в I полугодии число пожаров увеличилось, рост зарегистрирован в 17 районах области, а количество погибших возросло в девяти. Об этом сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец на совместной коллегии областного управления МЧС с руководителями и представителями областных структур и силовых ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число пожаров увеличилось на 101. В огне погибли 58 человек, уточнил замминистра. Он обратил внимание, что в предыдущие годы удалось добиться снижения количества пожаров. Так, с 2010 по 2017 год их число уменьшилось более чем вдвое - с 1504 до 713, число погибших - практически в три раза, с 241 человека до 89.

По-прежнему основной причиной гибели остается пьянство - в 74% случаев. "Значительная роль в профилактике должна отводиться советам общественных пунктов охраны правопорядка. Это один из эффективных инструментов влияния на людей, ведущих асоциальный образ жизни", - считает Анатолий Долголевец. Он отметил положительный опыт профилактической работы всех заинтересованных структур и привел в пример Шумилинский и Лиозненский районы.

В разговоре с журналистами прокурор Витебской области Вадим Сущинский подчеркнул, что радикально нового ничего изобретать не нужно. Все меры, которые должны предприниматься, известны и проверены годами. В этом вопросе важно контролировать исполнительскую дисциплину субъектов профилактики, насколько налажено взаимодействие.

Сегодня в Витебске состоялось совместное заседание коллегии областного управления МЧС с руководителями и представителями областных структур и силовых ведомств по вопросам предупреждения гибели людей от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Специалисты обсудили проблемные аспекты в части проведения профилактической работы с гражданами, были рассмотрены предложения по новым формам взаимодействия между ведомствами для уменьшения погибших на пожарах в регионе.-0-