8 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в I полугодии на новые производства трудоустроили более 3,1 тыс. человек. Об этом сообщил на совещании по вопросу организации и координации работы комиссий по содействию занятости населения председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году желающим трудоустроиться выдано почти 7 тыс. направлений на работы, оказано содействие в трудоустройстве 5,5 тыс. человек. Кроме того, за первое полугодие трудоустроено за счет создания новых производств и предприятий чуть более 3,1 тыс. человек. Уровень безработицы в регионе на начало июля составляет 0,6%", - сказал Александр Христофоров.

В Витебской области в начале года было определено 15 территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Это 13 районов и два города - Витебск и Новополоцк. На начало августа в 8 из 15 регионов ситуация улучшилась, а Городокский, Шарковщинский районы и Новополоцк обеспечили улучшение положения по всем показателям. Ухудшилась ситуация на рынке труда в Сенненском и Шумилинском районах. В первом уровень безработицы с начала года увеличился до 0,8%, во втором - до 0,5%.

Для содействия занятости населения в апреле-мае во всех районах и городах области были созданы комиссии, основной задачей которых является координация работы по реализации норм декрета №1 "О содействии занятости". Их возглавили председатели районных Советов депутатов и главы администраций районов Витебска. Министерством труда и социальной защиты был проведен мониторинг размещения актуальной и полной информации о работе комиссий. Всем районам поручено исправить недочеты, а также расширить разделы дополнительной информацией и ссылками на соответствующие нормативные акты.

Во время совещания участники затронули вопрос о формировании базы данных не занятых в экономике трудоспособных граждан. Первые пробные списки комиссиям в районах необходимо будет предоставить в республиканскую базу до 1 сентября.

В разговоре с журналистами председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что, несмотря на то, что декрет №1 начнет действовать с 1 января 2019 года, уже сейчас нужно провести подготовительные работы.-0-