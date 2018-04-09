В Витебской области впервые дистанционно зарегистрировано юрлицо при посредничестве нотариуса

9 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Впервые на территории Витебской области произведена дистанционная регистрация юридического лица при посредничестве нотариуса, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела государственной регистрации коммерческих (некоммерческих) организаций, юридической экспертизы и организации работы архивных учреждений главного управления юстиции Витебского облисполкома Светлана Жойдь.

Российский инвестор для открытия бизнеса в Миорах (Витебская область) обратился через своего представителя в Минске к столичному нотариусу, при посредничестве которого и проведена процедура регистрации юридического лица в райцентре. Новое предприятие будет заниматься монтажом и установкой промышленных машин и оборудования.

Как пояснила Светлана Жойдь, такая возможность появилась после вступления в силу декрета N7 "О развитии предпринимательства", который внес изменения в декрет N1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования". Документ наделил нотариусов правом представлять электронные документы для государственной регистрации субъектов хозяйствования. Обратиться за совершением такого нотариального действия могут как учредители (участники) создаваемого юридического лица, так и их представители в любую нотариальную контору или бюро независимо от места нахождения юрлица. Нотариус подписывает своей электронной цифровой подписью и направляет посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регистрирующий орган электронные документы для госрегистрации. При этом размер нотариального тарифа на 10% меньше размера государственной пошлины, уплачиваемой за госрегистрацию в случае личного обращения заявителя в регистрирующий орган.

Наряду с этим, в Витебской области становится более востребованной регистрация бизнеса в электронном виде. Эта возможность доступна с 2015 года для тех заявителей, которые имеют ключ электронной цифровой подписи. В первом квартале 2018 года представили документы на регистрацию в электронном виде учредители почти 60 юридических лиц, тогда как за весь 2017-й этой возможностью воспользовались 94 заявителя, а в 2016-м удаленно зарегистрированы 42 юрлица.-0-