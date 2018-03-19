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В Волковыске за последние четверо суток не зарегистрировано ни одного нового случая кори

Регионы 19.03.2018 | 19:24

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске за последние четверо суток не зарегистрировано ни одного нового случая кори, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание "Гродненская правда".

Последний раз в Волковысскую центральную районную больницу с подозрением на корь пациент обращался 14 марта. А сегодня, 19 марта, из больницы в связи с выздоровлением выписаны остававшиеся в клинике два пациента.

"Вспышку кори удалось остановить благодаря комплексу санитарно-эпидемиологических мероприятий. В частности, активной работе в очагах инфекции - жилых домах, школах, на предприятиях - там, где регистрировался диагноз "корь", - сказала заместитель главного врача по медицинской части Волковысской ЦРБ Елена Грицкевич. - Специалисты больницы изучали прививочный статус каждого из тех, кто контактировал с больными. Когда выявляли непривитых или тех, кому была сделана только одна прививка, - направляли в дополнительный прививочный пункт".

В городе такой пункт был открыт сразу после того, как стали фиксироваться первые случаи этого заболевания. Работал он ежедневно с 8.00 до 20.00. Жители города - взрослые и дети - активно пользовались возможностью сделать прививку от кори, учитывая, что практически все заболевшие не были вакцинированы. Всего за это время было вакцинировано свыше тысячи человек.

За людьми, которые были в контакте с заболевшими, велось постоянное медицинское наблюдение. Это позволяло вовремя выявить заболевание и начать лечение. Кроме того, сделали акцент на профилактическую работу с населением. Специалисты выступали с лекциями на предприятиях, в школах, детских садах, рассказывали о симптомах заболевания, напоминали о необходимости сделать прививку. В экстренном порядке выпустили свыше 10 тыс. экземпляров буклетов о профилактике кори. Специальная литература распространялась в организациях города и района.

В начале марта первый случай кори был зарегистрирован у пятилетней жительницы Волковыска. Девочка не была вакцинирована против кори, так как ее родители отказались. По данным Министерства здравоохранения, всего на 15 марта было лабораторно подтверждено 24 случая кори.-0-

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