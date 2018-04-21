Ващенко на субботнике трудился на малой родине в Городокском районе

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко на республиканском субботнике трудился на своей малой родине в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Руководитель ведомства приводил в порядок территорию местного Дома культуры в населенном пункте Бычиха. Затем представители местных органов власти и МЧС направились в Бычихинскую среднюю школу, которую Владимир Ващенко не забывает во время своих посещений и оказывает помощь. Здесь сегодня оформляли клумбы, ремонтировали оборудование на стадионе.
Завершилась трудовая акция вручением полезных подарков для школы и сладостей для учеников 1-4 классов.
Кроме того, традиционно в рамках областного и республиканского субботника спасатели Витебщины оказывают помощь в благоустройстве территории областному реабилитационному дому ребенка.
Работники центрального аппарата министерства трудились на аэродроме Липки, где в ближайшее время состоится открытие чемпионата мира по вертолетному спорту. "Каждый спасатель считает своим долгом принять участие в субботнике, помочь в наведении порядка и внести свой вклад в столь важное дело", - отметили в ведомстве.-0-
Фото МЧС.
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