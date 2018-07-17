Ведущие мировые стрелки проведут мастер-класс в Гродно

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ведущие стрелки мира в Гродно проведут мастер-класс для всех желающих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Мастер-классы станут одним из этапов представительного международного турнира по стрельбе пулевой "Кубок Принеманья", который пройдет в Гродно 21-22 июля. Участие в нем примут ведущие мировые стрелки, представители Беларуси, России, Польши и других стран.

"Гродно славится своими стрелковыми традициями. Регион воспитал не одно поколение успешных спортсменов, среди которых есть и олимпийские чемпионы. Сегодня у нас немало тех, кто громко заявляет о себе на турнирах высочайшего уровня. Важно, чтобы о своих спортсменах знали, видели их не только по телевизору. Для этих целей и проводится подобный турнир", - рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что впервые международный турнир в Гродно пройдет не только в камерной обстановке.

Утром 21 июля в тире БФСО "Динамо" состоятся соревнования по олимпийской программе, где мужчины и женщины определят победителей в четырех упражнениях. Далее турнир переместится на базу отдыха "Привал", где в 16 часов стартует детский фестиваль стрельбы. Присоединятся к нему и ведущие спортсмены, которые не только дадут мастер-классы для всех желающих, продемонстрируют свою чемпионскую экипировку, но и на специальных электронных спортивных тренажерах обучат гостей праздника навыкам стрельбы. Участниками фестиваля станут и легенды гродненской стрельбы - Игорь Басинский, Константин Лукашик, Ирина Шилова.

На базе отдыха "Привал" состоится суперфинал, где стрелки разыграют специальные призы. "Подобный формат турниров - с активной зрительской поддержкой, встречами с болельщиками - хоть и широко распространен за рубежом, у нас пока считается новинкой. Надеемся, он понравится и зрителям, и участникам, стимулирует наших стрелков на новые победы", - отметил Олег Андрейчик.

Завершится турнир 22 июля командными соревнованиями.-0-