18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велодорожку проложат в Минске по берегу Чижовского водохранилища, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время в районе водохранилища строится мост через реку Свислочь, который сможет соединить велодвижение двух районов. Длина моста составляет около 50 м, ширина - 4,5 м. После завершения работ велодорожка пройдет по набережной вдоль улицы Корзюки к "Чижовка-Арене". Также рассматривается вопрос развития инфраструктуры для велосипедистов вдоль Слепянской водной системы.

"Необходимо приступать к практической реализации концепции развития велодвижения в Минске, активизировать работы в данном направлении, в том числе по понижению бордюров вдоль основных магистралей", - сказал председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

В настоящее время велосипедистам доступна 27-километровая магистральная велодорожка, две прогулочные велодорожки в парках 900-летия Минска и Лошицком на 4,5 км, 188 км совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек. В 2017 году в Ленинском районе ко Дню города открыта велодорожка от улицы Якубова до Дворца культуры "Лошицкий" с мостом через реку Свислочь протяженностью 1,2 км.

Вдоль магистральной велодорожки установлено 6 информационных щитов, оборудовано 11 зон для укрытия от дождя, 67 мест отдыха. Для организации досуга детей и молодежи по проспекту Победителей создана площадка для занятий воркаутом. Функционирует около 10 пунктов проката, более 15 точек общественного питания (летние кафе, палатки, павильоны), 4 пункта ремонта велосипедов.

Развивается общегородская система проката велосипедов, услуги по хранению велосипедов оказываются на всех охраняемых автостоянках ГО "Гаражи, автостоянки, парковки" - всего насчитывается более 20 велогаражей.-0-