Веломарафон "Суседзі" соберет на Августовском канале участников из Беларуси и стран-соседок

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Веломарафон "Суседзі" на Августовском канале соберет участников из Беларуси и стран-соседок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в общественном объединении велосипедистов "ВелоГродно".

Марафон, который проводится уже в 8-й раз, стал значимым событием в велосипедной жизни региона. 21 июля на Августовском канале соберутся сотни любителей велоспорта и профессиональных спортсменов. Заявки на участие в марафоне подали около 700 человек из Беларуси, Польши, России, Литвы, Латвии и Бельгии.

"Прием заявок продолжается. Участие может принять любой желающий. Главное условие - наличие велосипеда и шлема", - отметили в объединении. Каждый из участников в зависимости от степени готовности может выбрать дистанцию по силам. В программе мини-марафон протяженностью около 7 км, полумарафон на 39 км и марафон в 65 км. Также состоится традиционный детский заезд на 100 м для самых юных участников: минимальный возраст не ограничен.

Старт и финиш состоятся в районе шлюза Домбровка. Маршруты претерпели незначительные изменения по сравнению с прошлым годом: они пройдут по самым интересным и живописным местам в окрестностях канала. Участки с разным покрытием будут чередоваться.

Победителей и призеров определят более чем в 30 номинациях. Также лучших выявят в командном зачете. В этом году будет использоваться система электронного хронометража.

Организаторами марафона выступают Гродненский райисполком и общественное объединение велосипедистов "ВелоГродно".-0-