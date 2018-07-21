21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Веломарафон "Суседзi" собрал на Августовском канале около 700 участников, передает корреспондент БЕЛТА.

Веломарафон стал важной частью веложизни не только Гродненского региона, но и всей Беларуси. Неизменно привлекает он и участников из-за рубежа. На старт дистанции вышли около 700 человек из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, России. Стартовые и финишные зоны разместились в живописном месте у шлюза Домбровка.

"Многие приезжают семьями, планируют отпуск именно под "Суседзi" - это лучшее подтверждение тому, что марафон востребован, что у него есть будущее", - сказал директор марафона Иван Найденов. Он подчеркивает, что марафон в том числе семейное мероприятие. В зависимости от степени готовности каждый из участников может выбрать дистанцию по силам: 7-километровый мини-марафон, 39-километровый полумарафон или 65-километровый марафон. Победителей определяли в более чем 30 категориях.

Самым взрослым участникам было за 70 лет, минимальный же возраст велосипедистов не ограничен. Для самых маленьких устроили веселый заезд на 100 метров: некоторые из его участников сели на велосипед тогда, когда начали ходить. Двухлетний минчанин Егор Новогран преодолел дистанцию на беговеле. В качестве пассажира появился он и на взрослой дистанции. Папа Александр и мама Лида на "Суседзi" приезжают во второй раз. "Едем на канал на несколько дней. Места здесь красивые, рыбалка хорошая - отличный вариант для активного семейного отдыха", - отмечают они.

Регулярно участвует в марафоне и семья из Белостока: 10-летняя дочь Оливия заявилась в мини-марафон, а ее родители Янина и Анжей пробовали свои силы в полумарафоне и марафоне соответственно. "Мы здесь в четвертый раз. Получаем удовольствие от участия. Нравится организация, общение с людьми с такими же увлечениями, как у нас. А еще нам очень удобно добираться сюда", - говорит Янина. Они, как и многие участники из Польши, воспользовались возможностями безвизового режима, действующего на территории парка "Августовский канал". Границу пересекли на велосипедах в сезонном пункте пропуска "Лесная-Рудавка". "Быстро, удобно, доступно", - считают гости из Польши.

Марафон "Суседзi" объединяет многих любителей путешествий на велосипеде - среди них спортсмены, бизнесмены, дипломаты и чиновники. "Наша семья не исключение, ежедневные велопрогулки по вечерам стали хорошей привычкой. Уже заметили, что куда интересней ездить не по асфальту, а по таким местам, как здесь. Марафон - отличная возможность посмотреть на самые живописные места канала", - отметил заместитель председателя Гродненского райисполкома Валерий Балашов. Он на дистанцию мини-марафона вышел с семьей.

Валерий Балашов

По словам Валерия Балашова, популярность веломарафона среди людей из разных стран стала дополнительным стимулом для развития велоинфраструктуры в районе. До конца года, в частности, планируется оборудовать несколько мест отдыха для велотуристов в окрестностях канала. На следующий год запланировано создание велопроката, точек сервисного обслуживания велосипедов. Продолжается работа по включению веломаршрутов на Августовском канале в международную велосеть.

Развивается и сам марафон. В этот раз в нем впервые была внедрена система электронного хронометража, главным судьей стал представитель Польши. В будущем возможны и другие изменения, которые сделают "Суседзi" еще более интересными и привлекательными для участников.

Организаторами марафона выступают Гродненский райисполком и общественное объединение велосипедистов "ВелоГродно".-0-

Фото Леонида Щеглова