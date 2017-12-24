24 декабря, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Один из главных символов Рождества - Вифлеемский огонь - принял костел Рождества Девы Марии в Гомеле. Город над Сожем стал конечным пунктом в путешествии по территории Беларуси святыни, пламя которой было зажжено от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эта благородная инициатива родилась в 1988 году. Каждый год огонь в конце ноября из Вифлеема в Вену доставляют на самолете в специальном контейнере. Затем он идет по Европе из рук в руки, по так называемой скаутской эстафете. По Беларуси священное пламя уже в 18 раз начинает свой путь в Гродно, а затем его доставляют в другие города.

По традиции Вифлеемский огонь вносят в храмы скауты. Прихожане со всей Гомельской области съехались сегодня утром в костел Рождества Девы Марии, чтобы принять участие в воскресной святой Мессе и первыми в регионе встретить священное пламя, забрать частичку огня в свои дома как символ мира и добра. Католики зажигают от огня свечи, которые потом поставят на стол в сочельник.

Вифлеемский огонь засияет также в больницах и хосписах, в детских домах и интернатах, в домах социальной опеки. Эта святыня имеет глубокий духовный смысл. Для христианина это символ горячего сердца, горячей любви и веры, которыми необходимо делиться друг с другом, а также тепла Рождества.

На этот раз девиз праздника - "Свет внутри тебя". Католики всего мира призывают хотя бы на время забыть о ссорах и конфликтах и зажечь в своей душе тепло. Вифлеемский огонь напоминает людям о необходимости проявлять все свои лучшие качества, следуя вечным моральным ценностям в христианстве.

Святыня в католических храмах пробудет до 6 января. Затем лампаду с огнем со Святой Земли передадут православным верующим.-0-

Фото Сергея Холодилина.