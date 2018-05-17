Викулины признаны лучшей многодетной семьей Минска

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Заводского района - семья Викулиных - признаны лучшей многодетной семьей Минска 2018 года, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Итоги конкурса подвели накануне в городском Дворце культуры. Второе место досталось семье Белых из Центрального района, третье - семье Чернявских из Фрунзенского района.

Всего в творческом состязании приняли участие 9 конкурсантов. Они продемонстрировали свои лучшие качества и сплоченность в конкурсных заданиях "Родовод", "Житейские ситуации", "Секрет успеха". Лауреатам вручены дипломы, цветы и подарочные сертификаты (за первое место - Br500, за второе место - Br300, за третье место - Br200). Кроме того, каждая семья получила подарки от спонсоров: аквапарка "Лебяжий", ЧТУП "Книжный клуб", СОАО "Коммунарка", ОАО "Криница", КУП "Минскхлебпром", Белорусского государственного цирка.

Организатором конкурса выступили Минский городской исполнительный комитет, городские организации Белорусской ассоциации многодетных родителей и Белорусского союза женщин. Его цель - повышение престижа и авторитета многодетных семей в современном обществе, укрепление их единства, выявление и формирование творческого потенциала, эстетического воспитания подрастающего поколения.-0-

Фото Тамары Хамицевич, Агентство "Минск-Новости"