Витебчане во время субботника будут работать на благоустройстве парков и строительстве поликлиники

20 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске среди основных объектов, на которых будут работать участники республиканского субботника 21 апреля, - строящаяся поликлиника в микрорайоне Юг-7, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Горожане будут благоустраивать места памяти и воинские захоронения, наводить порядок в парках, скверах, благоустраивать территорию загса по улице Средненабережной, сажать деревья и убирать мусор.

Активными участниками трудовой акции станут профсоюзы. Профактив области займется благоустройством парковой зоны Успенской горки в Витебске, где находится воинское захоронение. Представители отраслевых профсоюзов примут участие в посадке деревьев в микрорайоне Медцентр.-0-