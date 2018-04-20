Витебчане во время субботника будут работать на благоустройстве парков и строительстве поликлиники

20 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске среди основных объектов, на которых будут работать участники республиканского субботника 21 апреля, - строящаяся поликлиника в микрорайоне Юг-7, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Горожане будут благоустраивать места памяти и воинские захоронения, наводить порядок в парках, скверах, благоустраивать территорию загса по улице Средненабережной, сажать деревья и убирать мусор.
Активными участниками трудовой акции станут профсоюзы. Профактив области займется благоустройством парковой зоны Успенской горки в Витебске, где находится воинское захоронение. Представители отраслевых профсоюзов примут участие в посадке деревьев в микрорайоне Медцентр.-0-
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