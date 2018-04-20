Витебская ГАИ усиливает контроль за мототранспортом

20 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Госавтоинспекция Витебской области усиливает контроль за мототранспортом. Сегодня в регионе провели рейд по выявлению нарушений ПДД водителями мотоциклов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Патрулирование улиц областного центра проводилось с использованием мотоциклов и автомашин ГАИ без специальной цветографической окраски. Большую долю выявленных нарушений составили несоблюдение скоростных режимов и эксплуатация мототранспорта без техосмотра.

Такие рейды будут проводиться в регионе на постоянной основе. "Тема безопасности водителей и пассажиров мототранспорта становится особенно актуальной весной, в начале мотосезона. Именно в это время на дорогах появляется большое количество двухколесного транспорта, от которого за зиму отвыкли автомобилисты", - отметили в ГАИ.

Чаще всего ДТП с участием мототранспорта происходят из-за отсутствия навыков вождения. А нарушение скоростных режимов и пренебрежение средствами защиты многократно увеличивает риск гибели водителя в случае аварии.-0-