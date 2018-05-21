Витебская область будет развивать сотрудничество с китайской провинцией Цзянси

21 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Протокол о намерениях установления дружественных отношений между Витебской областью и китайской провинцией Цзянси подписан сегодня в Витебском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя соглашение, первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич отметил, что документ создает надежный фундамент для выстраивания полномасштабных отношений между двумя регионами, возможность вырабатывать механизмы взаимных обменов, а также поддерживать тесные связи для обсуждения и поиска конкретных форм и проектов партнерства, дает толчок развитию контактов между бизнесменами, предприятиями.

"Для успешного межрегионального взаимодействия надо одновременно развивать дружбу между людьми и экономическую кооперацию, ведь именно благодаря дружеским связям появляется желание совместно воплощать в жизнь производственные проекты", - отметил глава делегации Цзянси, председатель Народного политического консультативного Совета провинции Яо Цзэнке.

К наиболее перспективным направлениям сотрудничества между Витебской областью и провинцией Цзянси относится сельское хозяйство, в частности, производство молока и строительство молочно-товарных ферм. Взаимный интерес представляет развитие кооперации в льноводстве - как по выращиванию сырья, так и выпуску готовых изделий. Витебские производители продуктов питания заинтересованы в продвижении продукции на китайский рынок, в том числе через китайские торговые центры, действующие на территории провинции Цзянси. Кроме того, в Витебской области есть проработанные проекты по строительству гидроэлектростанций, логистических комплексов, в сфере мусоропереработки, в которых смогут поучаствовать китайские инвесторы, добавил Олег Мацкевич.

Возможно, эти направления станут предметом переговоров во время визита белорусской делегации в провинцию Цзянси во второй половине года для участия в крупной международной экономической выставке.

В гуманитарной сфере взаимный интерес представляют туристическая отрасль, взаимодействие в образовании и подготовке кадров. В частности, как отметил Яо Цзэнке, китайская сторона готова выделить стипендии представителям Витебской области для обучения в одном из образовательных учреждений провинции.

Провинция Цзянси расположена в восточной части Китая, имеет площадь почти 166 тыс. кв.км. Население - около 46 млн человек. Провинция богата природными ресурсами и полезными ископаемыми (медь, серебро, уран, золото, вольфрам и др.). Цзянси является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов Поднебесной. Важную роль в промышленном развитии играет металлургическая отрасль. Исторически важнейшей индустрией является производство керамики и фарфора.-0-