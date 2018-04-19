Витебская область деньги от субботника направит на восстановление мемориалов в Россонах и "Рыленки"

19 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебская область направит деньги, заработанные на республиканском субботнике 21 апреля, на обновление мемориальных комплексов и благоустройство населенных пунктов. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже не первый год ведем системную работу по восстановлению памятников, благоустройству мест массовых захоронений, как мирных жителей, так и воинов Великой Отечественной войны. Сейчас принято решение, что основная часть средств пойдет на восстановление мемориального комплекса в Россонах на месте расстрела мирных жителей и комплекса "Рыленки" в Дубровенском районе", - рассказал Владимир Терентьев.

Кроме этого, деньги будут вложены в благоустройство населенных пунктов. "В Год малой родины важно, чтобы каждый чувствовал свою причастность к развитию региона. Как постоянный участник субботников скажу, что люди приходят с хорошим настроением и всегда работают с удовольствием. Каждый понимает, что от него зависит, как будет выглядеть наша малая родина", - сказал председатель облсовета.

Мемориальный комплекс "Рыленки" воздвигнут в 1973 году на Рыленском братском кладбище Дубровенского района. Это место захоронения советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армии, погибших в районе в жестоких боях с октября 1943 года по июнь 1944-го (по официальным данным, около 10 тыс. человек).

Мемориальный комплекс в Россонах возведен в 1965 году на месте захоронения более 2,5 тыс. советских воинов и партизан. Инициатором строительства был Петр Машеров. Здесь же захоронены и члены Россонской подпольной группы, расстрелянные фашистами 16 сентября 1942 года, в числе которых и мать Петра Машерова - Дарья Петровна.-0-