21 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область увеличит финансирование борьбы с борщевиком в 2018 году в три раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Всего в 2018 году на мероприятия по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского из республиканского, областного, районных бюджетов, а также за счет собственных средств землепользователей, на территории которых произрастает данное растение, будет направлено более Br600 тыс. В 2017 году на эти цели из различных источников финансирования было направлено около Br190 тыс., а работы удалось провести лишь на 85% территории произрастания инвазивного вида. "Поэтому основательная подготовка к нынешнему сезону началась заблаговременно, еще в сентябре 2017 года. В нее вовлечены все службы районов. Сейчас прорабатываются вопросы по формированию специализированных бригад, комплектации их необходимой техникой и оборудованием. Проводятся мероприятия по закупке гербицидов", - подчеркнули специалисты.

Общая площадь, занятая борщевиком на территории Витебской области, в настоящее время составляет около 2 тыс. га. Наибольшее его распространение отмечается в Ушачском (1 тыс. 50 га), Городокском (245 га), Витебском (240 га), Браславском (150 га), Толочинском (90 га) и Сенненском (72 га) районах. В незначительной степени растение встречается и в других регионах области.

Весной работы по уничтожению борщевика будут вестись в области на всей территории его произрастания, в том числе ручным и механическим скашиванием - на площади более 1 тыс. га, химическим методом (с применением гербицидов) - на площади 829,3 га, комбинированным методом - на площади 254,7 га. Для повышения результативности работы в третьем квартале планируется повторное удаление борщевика на площади около 1,3 га.-0-