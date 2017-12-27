Витебская область в 2017 году создала серьезный задел для будущего роста экономики - Шерстнев

27 декабря, Сенненский район /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебская область в 2017 году заложила серьезный фундамент для роста экономики в 2018-м, заявил журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"Я могу с уверенностью сказать, следующий год будет гораздо более успешным. В 2017 году Витебская область создала серьезный задел для того, чтобы в 2018 году экономика прирастала", - сказал руководитель региона. Он отметил, что завершающийся год был для региона непростым. "Но, невзирая на все проблемы, в том числе очень сложные климатические условия, область сделал шаг вперед в экономическом развитии. Мы стабилизировали ситуацию по платежам и долговым обязательствам", - подчеркнул Николай Шерстнев.
Руководитель области сегодня во время акции "Наши дети" побывал в Сенненской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для губернатора провели небольшую экскурсию по учреждению. Николай Шерстнев пообщался с педагогами и воспитанниками, а также стал зрителем новогоднего представления с традиционными хороводами вокруг елки, поздравлениями и вручением подарков. -0-
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