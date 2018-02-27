Витебская структура БОКК является флагманом по многим направлениям для всей организации

27 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская областная структура БОКК является флагманом по многим направлениям для всей организации. Такое мнение высказала журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, член Совета Республики Национального собрания, заместитель генерального секретаря БОКК Романия Скоморошко перед началом расширенного заседания президиума Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

"БОКК является самой крупной гуманитарной организацией в стране, которая выполняет вспомогательную роль по отношению к государству в решении многих социально значимых проблем. По многим направлениям Витебская областная структура является флагманом для всей организации БОКК", - подчеркнула Романия Скоморошко.

Среди важных направлений, которые наиболее ярко выделяют эту областную структуру, заместитель генсекретаря прежде всего отметила тесное сотрудничество с органами власти и государственными организациями. "Это важно, поскольку при реализации многих наших инициатив представители госструктур выступают экспертами, добровольными помощниками и партнерами. Такое сотрудничество всегда идет на пользу уязвимым категориям граждан", - констатировала Романия Скоморошко.

Второе важное направление, по ее мнению, связано с привлечением волонтеров старшего возраста. В некоторых регионах эта категория волонтеров составляет до 25%, в Витебской области - 34,5%. Это люди с огромным жизненным опытом, высоким потенциалом и активностью. Вместе с тем значимую роль для БОКК играют и молодые волонтеры, которые зачастую являются инициаторами многих креативных проектов.

Волонтеры Витебской областной организации, работающие в составе 109 добровольческих групп, задействованы в реализации различных программ, проектов и мероприятий, направленных на оказание помощи уязвимым людям, сохранение здоровья, профилактику социально значимых заболеваний, подготовку и реагирование на ЧС, обучение населения, пропаганде ЗОЖ, распространение основополагающих принципов Красного Креста и гуманитарных ценностей. Всего в 2017 году добровольцы Витебской областной организации посвятили волонтерской деятельности около 30,6 тыс. часов.

Среди других направлений деятельности, в которых Витебской организации удалось достичь высокой результативности работы, Романия Скоморошко назвала и расширение Службы сестер милосердия через реализацию государственного социального заказа, развитие партнерства с другими национальными обществами Красного Креста. В частности, плодотворное сотрудничество с коллегами из России, Латвии и других стран.-0-