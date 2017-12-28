Витебский облисполком и китайская компания DRex Food Group подписали инвестдоговор на $400 млн

28 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский облисполком и китайская компания Drex Food Group Co., Ltd. подписали договор с суммой прямых инвестиций в $400 млн, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с документом, который скрепили подписями председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и президент компании Drex Food Group Co., Ltd. Дай Шивей, в регионе в течение ближайших двух лет планируется построить молочно-товарные комплексы и молокоперерабатывающее предприятие.

По словам губернатора, в результате реализации проекта в Витебской области в первую очередь пройдет осовременивание сельскохозяйственных производств. "Мы хотим построить совершенно новые молочно-товарные комплексы и максимально насытить их передовым технологическим оборудованием. Это должны быть самые передовые, самые перспективные молочно-товарные комплексы XXI века, где будет с удовольствием работать молодежь, в том числе программисты", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Еще один важный аспект связан с открывающейся перспективой диверсификации поставок молочной продукции предприятий Витебской области. "Сейчас для нас основной потребитель - это Россия. С приходом китайского инвестора с прямыми инвестициями мы получим серьезного партнера и выход в Китай с нашей продукцией. Он будет производить и реализовывать и собственную продукцию, и нашу. А начало проекта уже в следующем году начнем с того, что переориентируем несколько наших действующих заводов на выпуск востребованной на китайском рынке продукции. Параллельно будем строить молочно-товарные комплексы и завод, предусмотренные инвестдоговором", - констатировал руководитель области.

В соответствии с инвестдоговором на первоначальном этапе планируется построить комплекс с численностью дойного поголовья 20 тыс. (в общем объеме это будет около 50 тыс. голов крупнорогатого скота), шлейфом техники и т.д. В сырьевую зону проекта войдет около 100 тыс. га земель, расположенных на территориях Сенненского, Толочинского и Чашникского районов. Касаясь кадрового сопровождения проекта, Николай Шерстнев обратил внимание, что с первой встречи с китайскими партнерами была достигнута договоренность о том, что вести проект будут наши специалисты. "Корпорация DRex Food Group сегодня работает в разных направлениях, и молочная отрасль - лишь одно из них. У нас же есть профессиональные кадры, специализирующиеся в данном вопросе, знающие все аспекты этого бизнеса, они могут сопровождать его вплоть до финишной прямой", - сказал руководитель области.

Президент компании Drex Food Group отметил, что Беларусь входит в пятерку ведущих экспортеров молочной продукции в мире, Китай же обладает огромным рынком, а потому должен быть привлекателен для белорусских производителей. "С учетом намерений лидеров наших стран углубить экономические контакты подобный проект был предопределен", - уверен Дай Шивей. Выбор Витебской области в качестве основного партнера для его реализации обусловлен рядом факторов. Ключевыми из них являются высокая эффективность работы, профессионализм и открытость руководства Витебского облисполкома, констатировал руководитель корпорации. Со своей стороны он гарантировал, что технологическое оснащение молочно-товарных комплексов и завода будет самым передовым и соответствовать высочайшим требованиям времени.

Первым реальным шагом на пути достижения намеченных целей стала регистрация китайского предприятия, которое будет работать в регионе и строить запланированные объекты. Свидетельство о его регистрации на церемонии подписания инвестдоговора президенту компании Drex Food Group вручил Николай Шерстнев.-0-