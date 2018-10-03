"Властелина села" выберут 6 октября в Слуцке

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителя XI семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" выберут 6 октября в Слуцке, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

"Конкурс объединит шесть молодых семей. За титул "Властелин села" они боролись в районных и областных турах и, одержав победу, представляют в финальных сельскохозяйственных и творческих испытаниях все области страны. В Слуцк семьи и группы поддержки прибудут уже 5 октября. В этот день после жеребьевки начнутся репетиции. Во время экскурсии в Музей истории слуцких поясов семьи смогут не только увидеть аналоги поясов, реконструированные на современном оборудовании, но и понаблюдать, как создаются шедевры художественной культуры ткачами-ремесленниками. Второй день начнется с возложения цветов к памятнику воинам-освободителям", - сказала Юлия Зинкевич.

В Год малой родины конкурсную программу 6 октября откроет парад семей-финалистов с их семейными реликвиями - рушниками. Особую атмосферу торжества поможет создать зарисовка "Прывiтальная" в исполнении народного хореографического ансамбля "Кордэс" Слуцкого городского Дома культуры и популярного белорусского певца Валерия Скорожонка. Затем проект переместится на "Маладзёвы двор", где развернутся экспозиции предметов семейного быта и творчества, заготовок на зиму. Семьи в белорусских национальных костюмах исполнят театрализованные представления о традициях, увлечениях, любимом хобби. Одним из традиционных элементов действа станет презентация приготовленных приветливыми хозяевами блюд. Жюри и зрители смогут продегустировать домашнее сало, колбасы, пироги.

Не менее занимательными будут конкурсы "Па дровы" и "Будзем разам". Глава семьи должен будет при помощи ручной пилы "Дружба" распилить бревна, порубить их топором, затем из цельной доски смастерить скамью со спинкой, на которой сможет уместиться вся семья. "В "Вясковай эстафеце" семьям придется поймать кур, чтобы посадить их в клетку и руками ловить рыбу в бочке. Кроме того, супруг покажет мастерство вождения садовой тачки, в которой сидит супруга, а хозяйка в свою очередь должна будет перенести от старта к финишу чугунок", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Самым вкусным обещает быть конкурс "Сялянскiя прысмакi", во время которого жюри сможет попробовать драники по шести рецептам. "В этом конкурсном испытании у всех свои обязанности: супруга чистит картошку, а супруг измельчает ее на терке. Мужчине нужно подготовить и деревянную колоду к розжигу. Каждая семья должна будет выпечь на сковороде 10 драников и оригинально оформить блюдо перед подачей членам жюри. Фантазию семьи смогут проявить и при изготовлении оригинальной корзинки из тыквы", - рассказала Юлия Зинкевич.

Участие семей в каждом конкурсе будет оценивать жюри. В общий зачет войдут и результаты интернет-конкурса "Лепшы сельскi падворак" на лучший видеоматериал, в котором конкурсанты рассказывают о своей повседневной жизни, заботах, семейных увлечениях. Победителей в нем определяют исключительно подписчики группы социальной сети "ВКонтакте", где организовано голосование и свой выбор сделали уже более 4,5 тыс. подписчиков. Все семьи-финалисты получат в подарок сертификат на сумму в 80 базовых величин, а обладатель титула "Властелин села - 2018" привезет домой новенький мотокультиватор. Дополнительные призы предусмотрены за второе и третье места - стиральная машина и телевизор.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села" проводится в Беларуси с 2008 года. Он направлен на поднятие престижа сельскохозяйственных профессий, укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей, традиций белорусской деревни, закрепление молодых семей на селе и ежегодно объединяет сотни молодых семей, проживающих в сельской местности и работающих на селе не менее трех лет. Только в 2018 году в проекте приняли участие около 500 молодых семей из всех регионов страны. Проект организован БРСМ при поддержке министерств образования, сельского хозяйства и продовольствия, Минского областного исполнительного комитета, ОАО "Белагропромбанк", Белорусского союза женщин.-0-