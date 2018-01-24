24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Власти Ростова-на-Дону поддержали инициативу об установлении побратимских отношений с Минском. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России со ссылкой на управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону состоялась встреча главы администрации города Виталия Кушнарева с руководителем ростовского отделения белорусского посольства Владимиром Неронским. Ключевой темой переговоров стало налаживание побратимских отношений между Ростовом-на-Дону и Минском. "Инициативу о намерении стать побратимами выдвинул руководитель отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону. Глава администрации города Виталий Кушнарев поддержал это предложение", - говорится в сообщении.

Ростов-на-Дону активно сотрудничает с белорусскими партнерами. Беларусь экспортирует в донскую столицу машиностроительную продукцию, продовольственные товары и сырье для их производства, химическую продукцию, текстиль и изделия из текстиля, обувь. Согласно статистике, товарооборот Ростова-на-Дону с Беларусью в 2017 году составил $143,6 млн.

"На сегодняшний день точек соприкосновения для взаимодействия двух городов целое множество, это как минимум сотрудничество между предприятиями по вопросам поставки продовольственных и непродовольственных товаров, а также участие белорусских предприятий в обновлении пассажирского транспорта донской столицы", - отметил Виталий Кушнарев.

Градоначальник также напомнил о том, что скоро из Ростова-на-Дону можно будет прямым рейсом улететь в Минск. "В связи с открытием прямого авиасообщения между городами на апрель 2018 года запланирован визит официальной делегации Минского горисполкома в столицу юга России", - отметил он.-0-