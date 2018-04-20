Внедрение новых разработок в сельхозпроизводство обсуждалось на приеме граждан председателем ГКНТ

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение новых разработок и современных технологий в сельскохозяйственное производство обсуждалось во время личного приема граждан председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Жители Могилевщины обращались к председателю ГКНТ и по вопросам развития инновационной инфраструктуры. На рассмотрение Александра Шумилина поступили также предложения по организации информационного взаимодействия между предприятиями Могилева, Могилевской области и в целом по Беларуси. По всем вопросам заявители получили необходимые разъяснения и рекомендации.

Председатель ГКНТ принял участие в заседании Могилевского городского исполнительного комитета, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета города за первый квартал 2018 года, вопросы осуществления розничной торговли и предоставления земельных участков. Александр Шумилин обсудил с руководством горисполкома тематику инновационного развития, в частности реализацию проектов по Государственной программе инновационного развития на 2016-2020 годы.

В Могилеве в ОАО "Моготекс" выполняется один из проектов данной программы - по организации выпуска новых тканей и тканей с новыми потребительскими свойствами. Его инновационность заключается в применении новых прогрессивных технологий производства тканей, не имеющих аналогов в Беларуси и странах СНГ (многослойные ткани, крупнораппортные жаккардовые, ткани высокого наполнения с применением эластана, с эффектом шлифования, с применением метода трансферной печати, с эффектами светонепроницаемости, огнестойкости). Планируемая к выпуску продукция предназначена для швейной, трикотажной, обувной промышленности, мебельной, химической и других отраслей, а также для силовых министерств и ведомств.-0-