24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водоснабжение нескольких жилых домов во Фрунзенском районе Минска восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "Минскводоканал".
Сегодня утром в районе ул. Петра Глебки произошел прорыв трубопровода, в результате чего без холодного и горячего водоснабжения остались несколько многоквартирных домов. На протяжении дня на поврежденном участке работали аварийно-восстановительные бригады, была задействована техника.
"По состоянию на 21.00 водоснабжение домов восстановлено, система постепенно заполняется", - отметили в "Минскводоканале".
В РУП "Минскэнерго" информировали, что замечаний по работе тепловых сетей нет, теплоснабжение домов в районе прорыва трубопровода не нарушено.-0-
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