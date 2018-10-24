Военно-патриотический лагерь для подростков откроется в Гомеле

24 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Городской профильный военно-патриотический лагерь "Я - патриот!" для подростков откроется в дни осенних каникул в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования горисполкома.

Первое построение отряда юных патриотов пройдет на торжественном открытии лагеря 29 октября в Гомельском городском межшкольном центре № 2 допризывной подготовки. Этот созыв соберет на время осенних каникул 25 ребят 12-14 лет со всех районов областного центра.

На неделю лагерь объединит школьников, состоящих на различных видах профилактического учета, а также находящихся в социально опасном положении. Все это время с ребятами будут заниматься опытные педагоги и психологи, представители силовых ведомств. Для юных патриотов разработана насыщенная программа.

Ребята посетят войсковую часть №5525, Гомельский областной музей военной славы, музей криминалистики, ознакомятся с экспозицией музея военно-исторической реконструкции "Память". Особый пункт программы - посещение Гомельского областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Школьники увидят, как тренируются будущие чемпионы по конному спорту, а также сами смогут покататься на лошадях.

Участники встретятся и с ветеранами Великой Отечественной войны, с представителями клуба "Поиск". День открытых дверей для них проведут в ОВД Центрального района Гомеля. Школы готовят много мероприятий правовой тематики - брейн-ринги, олимпиады, экскурсы, квест-игры. Не обойдется и без спортивной составляющей. Подростки примут участие в спартакиаде по мини-футболу, настольному теннису, шашкам. Во время военно-спортивной игры "Орленок" ребята попробуют разрядить автомат, изучат снаряжение магазина патронов.

Различные акции, конкурсы, лекции по основам безопасности жизнедеятельности в лагере пройдут при поддержке межведомственных структур Гомельского городского отдела МЧС, ГАИ, УВД Гомельского облисполкома, представителей ОСВОД, Гомельской епархии Белорусской православной церкви. В завершении осенней смены лагеря покажут фильм "Военная академия Республики Беларусь", а также вручат памятные сувениры.

Межведомственный лагерь "Я - патриот" традиционно реализуется при поддержке Гомельского горисполкома и комиссии по делам несовершеннолетних горисполкома. Проект направлен на создание дополнительных возможностей для организации досуга, патриотического воспитания, условий для духовно-нравственного и физического развития подростков, требующих повышенного педагогического внимания.-0-