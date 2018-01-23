Волонтеры БОКК и госавтоинспекторы помогают водителям на дорогах в Гомеле

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста совместно с УГАИ УВД Гомельского облисполкома проводят сегодня в Гомеле акцию "Мороз", во время которой помогают водителям на дорогах. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации БОКК.

Акция входит в комплекс мероприятий "Зимние экстремальные условия - 2018". В течение дня волонтеры БОКК и госавтоинспекторы курсируют по улицам областного центра. "В условиях низких температур дорога требует особого внимания, ответственности. Во время акции мы стараемся помочь как водителям, так и пешеходам. Предлагаем горячий чай, еду, рассказываем, как следует вести себя в холодное время года, напоминаем правила дорожного движения при ухудшении погодных условий, консультируем, как оказать первую помощь при обморожении и т.д.", - отметили собеседники. Кроме того, волонтеры помогают водителям устранять поломки автомобилей.

Водитель ОАО "Агрокомбинат "Южный" Гомельского района Евгений Разумов.

Водитель ОАО "Агрокомбинат "Южный" Гомельского района Евгений Разумов.

Участник акции инспектор ГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Бейнарович.

Водитель Павел Гладковский и сам врач Гомельской больницы скорой медицинской помощи, но беседу с волонтерами послушал с удовольствием.

Волонтер отряда быстрого реагирования Виктория Какушкина.

Акцию планируют проводить и в другие морозные дни.

Также в областной организации БОКК рассказали, что при понижении температуры до минус 15 градусов в регионе начнут работать 25 стационарных пунктов обогрева: в Гомеле и во всех районах области. Кроме того, в места нахождения людей без определенного места жительства отправится передвижной пункт обогрева и оказания помощи. Волонтеры Красного Креста предоставят бездомным не только чай и медпомощь, но и продуктовые наборы, теплые вещи.-0-

Фото Сергея Холодилина