Волонтеры БОКК и госавтоинспекторы помогают водителям на дорогах в Гомеле

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста совместно с УГАИ УВД Гомельского облисполкома проводят сегодня в Гомеле акцию "Мороз", во время которой помогают водителям на дорогах. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации БОКК.
Акция входит в комплекс мероприятий "Зимние экстремальные условия - 2018". В течение дня волонтеры БОКК и госавтоинспекторы курсируют по улицам областного центра. "В условиях низких температур дорога требует особого внимания, ответственности. Во время акции мы стараемся помочь как водителям, так и пешеходам. Предлагаем горячий чай, еду, рассказываем, как следует вести себя в холодное время года, напоминаем правила дорожного движения при ухудшении погодных условий, консультируем, как оказать первую помощь при обморожении и т.д.", - отметили собеседники. Кроме того, волонтеры помогают водителям устранять поломки автомобилей.
Акцию планируют проводить и в другие морозные дни.
Также в областной организации БОКК рассказали, что при понижении температуры до минус 15 градусов в регионе начнут работать 25 стационарных пунктов обогрева: в Гомеле и во всех районах области. Кроме того, в места нахождения людей без определенного места жительства отправится передвижной пункт обогрева и оказания помощи. Волонтеры Красного Креста предоставят бездомным не только чай и медпомощь, но и продуктовые наборы, теплые вещи.-0-
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