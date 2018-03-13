Вопросы благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог преобладали на приеме Субботина в Полоцке

13 марта, Полоцк /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Витебской области Александр Субботин провел личный выездной прием граждан в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

Прием длился около шести часов, на нем побывали почти 30 человек. Кроме полочан и жителей района возможностью личного общения с инспектором по Витебской области воспользовались новополочане и жители Ушачей.

Были подняты актуальные для многих горожан темы ремонта аварийного моста через Западную Двину и строительства онкодиспансера. Не были исключением и земельные споры: люди выражали несогласие с судебными решениями, просили содействия в возвращении имущества (жилье перешедшее другим собственникам по договору дарения). Помощь требовалась в решении вопросов благоустройства дворовых территорий, обустройства детских площадок, асфальтирования дорог, расширения земельного участка для создания туристического объекта.

Затрагивались темы пассажирских перевозок частными маршрутными такси, взимания дорожного сбора, раздельного сбора мусора с завариванием мусоропроводов и обустройством контейнерных площадок (по мнению заявителя, они располагаются далеко от дома). Волновало людей отсутствие железнодорожного сообщения между приграничными населенными пунктами Витебской и Псковской областей.

Работники ОАО "Технолит Полоцк" рассказали о проблемах своего завода: требуется модернизация, на существующем оборудовании невозможно выпускать конкурентную продукцию, ее себестоимость гораздо выше аналогичной из-за высокой энергетической составляющей. Предприятие закредитовано и самостоятельно справиться с ситуацией не способно, необходима помощь Министерства промышленности.

Граждане пришли не только с проблемами, но и предложениями. Так, одна из полочанок выступила с инициативой организовать в Год малой родины проект, посвященный Полоцку - особенному городу с многовековой историей, родине Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины и других выдающихся личностей.

Все проблемные вопросы, прозвучавшие на приеме, взяты на контроль.-0-