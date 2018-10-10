Вопросы регионального кластерного развития обсудят на семинаре в Гомеле

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Возможность адаптации кластерной системы в условиях экономики Беларуси обсудят сегодня на семинаре в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Гомельского облисполкома.

Мероприятие соберет более полусотни представителей органов власти, руководителей предприятий, частного бизнеса, субъектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, вузов Гомельской области.

Презентацию проекта "Внедрение кластерной системы в Республике Беларусь" представит член Совета по развитию предпринимательства, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского Жанна Тарасевич. С европейским опытом кластерной инициативы на примере Польши ознакомит эксперт, президент металлообрабатывающего кластера в Белостоке (Польша) Себастьян Рынкевич. Начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский проанализирует белорусские условия с позиции возможности адаптации в них кластерных систем. Уроки развития кластеров в развитых и развивающихся странах даст консультант республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Людмила Истомина.

"Ожидаем, что реализация мероприятий, предусмотренных проектом, позволит комплексно рассмотреть вопросы регионального кластерного развития, а также сформировать необходимые компетенции должностных лиц на областном и районном уровнях, ответственных за реализацию мониторинга кластерного развития. Будут определены новые "точки роста" региональной экономики на основе самоорганизации и инициативы самих субъектов хозяйствования", - уточнили организаторы.

По итогам семинаров, запланированных и в других регионах страны, будут изданы публикации, которые станут практическим руководством, содержащим основные предпосылки для создания кластерной инициативы. Первый семинар, посвященный европейскому опыту, прошел 21 сентября в Гродно. Также для представителей республиканских и местных органов власти, представителей белорусского бизнеса, включая бизнес-ассоциации и союзы, будут организованы ознакомительные визиты в Польшу.

Мероприятие в Гомеле является частью проекта "Внедрение кластерной системы в Беларуси", который проводится при поддержке Министерства экономики Беларуси и cофинансируется Министерством иностранных дел Республики Польша в рамках программы польского сотрудничества.

Кластер - сконцентрированная на определенной территории группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования или специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций. Каждая из них взаимодополняет друг друга и усиливает конкурентные преимущества как отдельных компаний, так и кластера в целом. Один из самых ярких примеров кластера - Силиконовая долина в США. Есть примеры успешных кластеров и в России.-0-