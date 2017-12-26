Воспитанники детского дома семейного типа в Дзержинске получили подарки от Совета по развитию предпринимательства

26 декабря, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин и заместитель председателя совета Павел Топузидис во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" вручили подарки воспитанникам детского дома семейного типа Ирины Михалевой, расположенного в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин поздравил воспитанников детского дома с наступающим 2018 годом и Рождеством и пожелал им всего самого хорошего. "Во время работы в разных регионах нашей страны я всегда стараюсь в дни перед Новым годом побывать в таких семьях, как детский дом семейного типа Ирины Михалевой. Здесь чувствуется настоящая теплота. Ирине Леонидовне и ее супругу Вячеславу Михайловичу надо сказать спасибо, потому что это огромная ответственность - воспитывать такое количество детей, давать им дорогу в жизнь", - отметил он.

Глава Совета по развитию предпринимательства рассказал, что многие предприниматели шефствуют над такими семьями, детскими домами и домами-интернатами. "Уверен, что члены нашего совета в разных городах страны найдут время и возможность поздравить таких детей с праздниками. И это будет идти от души", - подчеркнул он.

Павел Топузидис также отметил важность той работы, которую делают супруги Михалевы. "Новый год - это семейный праздник, приезжая в такую семью, всегда подпитываешься чем-то хорошим. Та работа, которую делает Ирина Леонидовна, гораздо важнее, чем то, что делаю я. Бизнес - жесткая работа, а чтобы любить и воспитывать детей, надо быть очень добрым человеком", - сказал он.

Семье подарили бытовую технику, все ребята получили сладкие подарки. Кроме того, Павел Топузидис обещал подарить одной из воспитанниц электронную книгу.

Сейчас в детском доме семейного типа Ирины Михалевой - пятеро воспитанников: 17-летняя Даша, 16-летняя Полина, 15-летний Дима и 14-летние Вадим и Аня. Все они являются уроженцами Дзержинского района. Семья проживает в благоустроенном частном жилом доме. У всех ребят есть отдельные спальные места, места для занятий, отдыха, игр. Большое внимание Ирина Леонидовна уделяет и поддержке бывших воспитанников детского дома семейного типа. Все они получили профессиональное образование. Часть из них трудится, некоторые, создав семью, воспитывают детей.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси, стартовала 11 декабря и продлится по 10 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, помогают им в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-

Фото Андрея Покумейко