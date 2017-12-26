Воспитанники Дивинского детдома получили в подарок компьютер и спортинвентарь

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники прокуратуры Брестской области подарили воспитанникам Дивинского детского дома в Кобринском районе новый компьютер и спортивный инвентарь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной прокуратуре.
Представители прокуратуры региона ежегодно в канун новогодних праздников во время республиканской акции "Наши дети" посещают детские учреждения в Дивинском детском доме. Его воспитанники получили в подарок новый компьютер, а также инвентарь для игры в футбол, баскетбол и настольный теннис.
Прокурор Брестской области Виктор Климов поздравил ребят с Рождеством и Новым годом, пожелал исполнения всех надежд и желаний. Он подчеркнул, что работники прокуратуры особое внимание уделяют вопросам защиты прав детей. "Без внимания прокуратуры не остается ни одна сфера, в том числе безопасность игрушек и игрового оборудования, качество продуктов, защита жизни и здоровья несовершеннолетних. Сделать мир наших детей счастливее и безопаснее - в силах каждого взрослого человека. Главное не быть равнодушными", - считает прокурор.
Воспитанники детского дома также приготовили сюрприз для гостей. Они порадовали взрослых новогодним представлением.
В детском доме в Дивине в настоящее время проживают 42 ребенка, которые являются социальными сиротами. Большинство воспитанников учреждения - дети старшего и среднего школьного возраста.-0-
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