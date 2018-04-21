Восстановление электроснабжения населенных пунктов ведется в четырех областях

21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Продолжает восстановление электроснабжения населенных пунктов в четырех областях. Такая информация размещена в Твиттер-аккаунте ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

Отключения произошли из-за сильного ветра. По оперативной информации на 21 час продолжаются работы по подключению 47 населенных пунктов в Витебской области. 28 населенных пунктов пока отключены в Минской области, 10 - в Могилевской и еще 2 в Брестской областях.

В гомельском и гродненском регионах отключений нет.-0-