Временное ограничение движения транспорта вводится в Минске на участке пр.Дзержинского

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет временно ограничено движение транспорта по пр. Дзержинского на участке от ул. К. Цеткин до 2-го пер. Р.Люксембург, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.
Ограничение будет действовать с 24.00 12 января до 5.00 15 января, с 24.00 19 января до 5.00 22 января, с 24.00 26 января до 5.00 29 января.
Вносимые изменения связаны с выполнением работ на объекте "Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от ул. К.Либкнехта до ул. Толстого. 1-я очередь. Транспортная развязка на пересечении ул. 1-е кольцо с пр. Дзержинского". -0-
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