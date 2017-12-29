ВРП Брестской области в январе-ноябре увеличился на 3,4%

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Брестской области в январе-ноябре текущего года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Об этом председатель облисполкома Анатолий Лис сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

По мнению Анатолия Лиса, 2017 год для Брестской области в целом был успешным. "Основной показатель, который характеризует социально-экономическое развитие области, - это валовой региональный продукт. В январе-ноябре он у нас сложился на уровне 103,4% (при годовом задании 102,2%). По итогам года планируем удержаться на достигнутом уровне. Мы сумели выйти на прогнозные показатели пятилетки", - подчеркнул председатель облисполкома. По итогам 11 месяцев объем ВРП составил Br9,5 млрд.

Губернатор отметил, что из шести доведенных ключевых показателей областью выполнены пять, за исключением привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Повышение эффективности работы в этом направлении, по его словам, является одной из основных задач будущего года.

Анатолий Лис обратил внимание на промышленное производство, темп роста которого в текущем году 105-106%. "Характерный пример, доля области составляет 11,1% всего промышленного производства. В прошлом году было только 9%. Это говорит о том, что мы наращиваем темпы", - отметил он.

По словам председателя облисполкома, положительные тенденции наметились в строительной отрасли региона. В частности, задание по строительству жилья область выполнила на 108%. Жилищные условия смогли улучшить более 500 многодетных семей. Немаловажным является вопрос улучшения качества дорог. Так, за счет бюджетных средств в 2017 году отремонтировано более 200 км местных дорог, выполнено устройство свыше 60 км новых асфальтобетонных покрытий.-0-