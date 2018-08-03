3 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Все вузы Витебской области выполнили план приема на бюджетные места, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова, Витебском государственном медицинском университете, Полоцком госуниверситете, Витебском государственном технологическом университете и Витебской госакадемии ветеринарной медицины на бюджете будут обучаться около 2,2 тыс. студентов.

Самый массовый набор в этом году у Витебского госуниверситета. На бюджетные места дневной и заочной форм зачислен 571 абитуриент. Из них по результатам собеседования в университет поступили 17 выпускников педагогических классов региона. Всего было предложено более 30 специальностей. "Самый высокий проходной балл был на специальности "международное право" - 364. Традиционно на специальности юридического профиля высокий и конкурс - 7,8 человека на место. В этом году популярной была и специальность "физическая культура" - 3 человека на место, на "русский язык и литература. Иностранный язык (английский)" - 2,8", - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ВГУ Елена Витько.

В Витебский технологический университет зачислены 270 человек, из них во время основного набора 260 и 10 на дополнительном. Особенно активно шли молодые люди на дизайнерские специальности. "В этом году выросли проходные баллы на "дизайн (коммуникативный)" - 223 (в прошлом году - 186), "информационные системы и технологии" - 232 (226) и "маркетинг" - 291 (257). В этом году появилась специальность "производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий". Раньше "обувщики" и "швейники" учились по отдельным специальностям. Всего университет предложил абитуриентам 21 специальность", - отметил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Всеволод Сюборов.

Традиционно Витебский государственный медицинский университет притягивает сотни абитуриентов со всей страны. В эту кампанию на бюджетные места лечебного факультета приняли 280 человек, фармацевтического - 55. Выросли проходные баллы на лечебном - 329 (в прошлом году 316) и фармацевтическом - 358 (350). Общий конкурс на факультетах составил 1,72 и 2,45 человека на место соответственно. "Отличием этого года стало то, что по распоряжению Министерства здравоохранения возобновили набор белорусских студентов на платные места на стоматологический факультет", - сказала ответственный секретарь приемной комиссии ВГМУ Людмила Беляева. Говоря о бюджете, надо отметить, что большую долю мест заняли целевики со всей Беларуси. Например, на лечебном факультете это 140 из 280 мест, на фармацевтическом - 25 из 55.

Успешно проходит вступительная кампания и для Полоцкого государственного университета. Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Петрович, на бюджетные места дневной формы обучения приняты 520 человек, заочной - 37. В вузе в этом году появилась новая специальность "производство изделий на основе трехмерных технологий", которую будут осваивать за счет бюджета 15 студентов. Всего ПГУ предложил абитуриентам более 30 специальностей. "Самый большой конкурс (4,75 человека на место) отмечен на специальности "правоведение". На этой специальности было открыто всего четыре бюджетных места. Похожая картина наблюдается на специальности "социальные коммуникации". Кроме того, высокий рейтинг среди абитуриентов 2018 года у специальностей филологического профиля и ряда технических специальностей. Наибольшей популярностью пользуются специальности IT-отрасли. Среди них "программное обеспечение информационных технологий" (проходной балл 220), "вычислительные машины, системы и сети" (213). Спросом пользуются также "практическая психология" и "физическая культура", - рассказала Ольга Петрович.

Полностью укомплектована и Витебская государственная академия ветеринарной медицины - на бюджетные места поступили 483 человека. Традиционно больше всего набрали студентов на "ветеринарную медицину" - 308 человек. "Самой востребованной у абитуриентов специальностью стала "ветеринарная санитария и экспертиза" с конкурсом 3,4 человека на место и проходным баллом 218. Но нужно учитывать, что в отличие от других вузов проходной балл в академии складывается из суммы по двум (а не трем) сертификатам ЦТ и балла аттестата. На бюджете мы предлагали пять специальностей, а на заочную форму прием документов у нас проходит в ноябре-декабре", - пояснил ответственный секретарь приемной комиссии Александр Соловьев.

Прием документов на платную форму обучения в вузах страны проходит по 4 августа включительно.-0-