Встреча с врачами по вопросам заболеваний щитовидной железы пройдет 25 мая в Минске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча с врачами по вопросам заболеваний щитовидной железы пройдет 25 мая в Республиканском центре эндокринологии, который функционирует на базе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В этот день в центре эндокринологии пройдет День открытых дверей. Все желающие смогут задать вопросы врачу-эндокринологу в конференц-зале центра с 9.00 до 12.00.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания щитовидной железы занимают среди эндокринопатий второе место после сахарного диабета. Более 665 млн человек в мире имеют эндемический зоб или страдают другими тиреоидными патологиями, 1,5 млрд человек сталкиваются с риском развития йододефицитных заболеваний. При этом ежегодно число заболевших в мире растет на 5%.

В Беларуси выстроена четкая система оказания помощи пациентам с патологией щитовидной железы. Скрининг проводится на амбулаторном приеме эндокринологом по направлению педиатров и терапевтов, а также в соответствии с планом профилактических осмотров населения. Обязательному исследованию подлежат группы риска: дети, женщины, планирующие беременность и в период беременности, люди, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. При выявлении патологии пациенты далее наблюдаются врачом-эндокринологом.

25 мая в Беларуси будут отмечать Всемирный день щитовидной железы. Среди его целей повышение информированности о распространенности соответствующих заболеваний и методах их раннего выявления, пропаганда программ профилактики и образовательных программ в области патологии щитовидной железы, повышение доступности медицинской помощи.-0-