16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25-я международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2018" пройдет в Минске 12-15 сентября. Такая информация размещена на сайте концерна "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.
По традиции ведущие производители мебели в Беларуси, к которым относятся предприятия "Беллесбумпрома" и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, организуют консолидированную экспозицию общей площадью около 3 тыс. кв.м. На стендах будут демонстрироваться новинки производства, которые разрабатываются специально для выставки.
Предприятия будут стремиться представить все возможности использования древесины и других материалов в производстве мебели. Каждый год появляются новые отделочные материалы и формы. Белорусские производители мебели в течение года изучают модные тенденции в индустрии, внедряют лучшие разработки и предложения в производство.
Осенняя выставка является своеобразной площадкой для заключения договоров поставки мебели на будущий год. Производители предлагают свою продукцию, а торговые сети, крупные магазины и центры отбирают коллекции и серии мебели для реализации.
Тематика выставки-ярмарки "Мебель-2018" охватывает широкий спектр продукции, связанной с мебелью и интерьером. Во время работы экспозиции предусмотрена разносторонняя деловая программа. Помимо конференций и семинаров, экспонентам будет предоставлена возможность рассказать посредством презентаций, мастер-классов или в любой другой форме о своей деятельности. Впервые на выставочной площадке пройдет конкурс профессионального мастерства по изготовлению мебели. Созданная на конкурсе мебель будет передана в одно из учреждений образования Беларуси.
Выставка-ярмарка пройдет в Футбольном манеже.-0-
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