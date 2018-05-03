Выставка "Лагерь смерти Тростенец. История и память" открывается в Витебске

3 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Передвижная выставка "Лагерь смерти Тростенец. История и память" открывается сегодня в Витебском областном краеведческом музее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в данном учреждении культуры.

Мультимедийная монохромная экспозиция с крупноформатными инсталляциями, документальным и аудио-материалами рассказывает о трагедии белорусского и еврейского народов в годы Второй мировой войны. "Это пилотный белорусско-немецкий проект, призванный отдать дань памяти жертвам Тростенца и одновременно показать, каким образом и где в Беларуси, Германии, Австрии и Чехии сохраняется память о погибших. Наряду с этим рассказывается и о местах массового уничтожения в Тростенце и тех, кто совершал злодеяния", - отметили в музее.

Во время ее проведения предусмотрен ряд мероприятий: встречи со свидетелями войны, презентации, семинары, круглый стол с участием студентов вузов, педагогов средних школ областного центра и Витебской области

Цель выставки - способствовать тому, чтобы Малый Тростенец утвердился в общественном сознании как место преступлений нацизма и памятник европейского значения. В подготовке экспозиции были задействованы германо-российский музей Берлин-Карлсхорст, фонд "Топография террора", Еврейский музей в Праге, Мемориал памяти жертв Терезина, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Союз белорусских еврейских общественных организаций и общин. Организаторами выступили Международный образовательный центр (Дортмундский МОЦ), Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау (Минский МОЦ) и фонд "Мемориал памяти убитых евреев Европы".

Двуязычная (немецко-русская) передвижная выставка впервые была представлена широкой общественности 8 ноября 2016 года в церкви св.Екатерины в Гамбурге. Торжественное открытие в Витебске состоится сегодня днем. В городе на Двине выставка продлится по 31 мая.-0-