Вывоз несанкционированных отходов с территории Зеленого Бора в Ивацевичском районе начнут в ближайшее время

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вывоз несанкционированных отходов с территории поселка Зеленый Бор Ивацевичского района Брестской области начнут в ближайшее время, сообщили БЕЛТА в Брестском областном исполнительном комитете.

"Ивацевичским райисполкомом принято решение по вывозу за пределы области несанкционированно размещенных отходов с территории Зеленого Бора в места долговременного хранения или захоронения, определенные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды", - отметили в исполкоме.

Работы будет выполнять компания "Белинвестторг-Сплав" с привлечением предприятий "Бреставтодор", "ДСТ №4 города Бреста", Ивацевичского лесхоза. Их планируется завершить не позднее 1 сентября 2018 года.

Территориальные органы Минприроды и областной центр гигиены и эпидемиологии будут проводить регулярный аналитический контроль качества окружающей среды в месте размещения отходов.-0-