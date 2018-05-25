Взрывотехники достойно справились с демонтажем аварийного пролета моста через Припять - МЧС

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для демонтажа аварийного пролета моста через Припять между Житковичами и Туровом потребовалось более 1 тыс. кг взрывчатки, взрывотехники достойно справились с задачей. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, сообщает БЕЛТА.

"Демонтаж был осуществлен путем подрыва аварийного участка с использованием взрывчатки более 1 тыс. кг. Работа проведена уникальная, наши взрывотехники достойно справились с поставленной задачей", - сказал Александр Худолеев.

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко отметил, что к 7 ноября по новому мосту необходимо открыть движение, сроки реализации проекта достаточно сжатые. "Подрыв пролетного строения - составляющая нашего производственного плана и графика, в соответствии с которым мы должны будем освободить полностью и очистить опоры, приступить к монтажу металлического пролетного строения", - рассказал он.

Взорван аварийный пролет моста через Припять 25 мая взорван треснувший пролет моста через реку Припять между Житковичами и Туровом. На месте взорванного участка будет установлено металлическое пролетное строение.

Трещины в переправе между Житковичами и Туровом обнаружили в декабре. С тех пор аварийный мост был закрыт, но работает понтонная переправа. Треснувший мост взорван сегодня утром. Взрывом уничтожено 190 м 900 м. Железобетонная конструкция рухнула на специально подготовленную песчаную площадку, для этого даже пришлось изменить русло реки. Работа переправы через реку Припять между Туровом и Житковичами после взрыва проходит в штатном режиме. Новые пролеты будут металлическими, а не бетонными. Ремонт обойдется в Br50 млн. -0-