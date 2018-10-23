За неоплату парковки в Минске предлагают применять повышенный тариф

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За неоплату парковки в Минске предлагается применять повышенный тариф, сообщил журналистам главный инженер государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время в Беларуси рассматривается законопроект, который должен урегулировать вопросы привлечения к ответственности за нарушение правил парковки. "Документ готовится четыре года, пока не принят. Существующая законодательная база не позволяет применять эффективные меры, чтобы принудить автомобилистов оплачивать парковку. Например, по нашему обращению в суд собственнику авто назначено к выплате Br1. В других странах штрафы за парковку составляют от 30 до 130 евро", - отметил Петр Прудников.

Чтобы избежать привлечения нарушителей к административной ответственности, предлагается ввести обязанность водителя, не оплатившего парковку вовремя, внести плату по увеличенному тарифу (как это действует в системе BellToll).

По словам Петра Прудникова, добровольно оплачивают парковку (на машиноместах, где свободный доступ, нет шлагбаума) в Минске только 30% автомобилистов, ранее - до 83%.У отдельных нарушителей зафиксировано до 82 неоплат.

Что касается такого способа борьбы с неплательщиками, как блокировка колес автомобиля, то его применять не планируется.-0-