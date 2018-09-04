За титул "Автосеньорита-2018" в Гомельской области поборются девять девушек

4 сентября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. Областной этап конкурса "Автосеньорита-2018" пройдет на базе районной организационной структуры ДОСААФ в Мозыре 7 сентября, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Конкурс соберет девять автоледи в возрасте до 31 года из разных районов Гомельской области. Обязательное условие для участия в состязании - наличие водительского удостоверения и автомобиля, прошедшего государственный техосмотр.
Девушек ждут шесть испытаний. Участницы в оригинальной форме должны представить себя и свой автомобиль в творческой визитке "Мой ласковый железный зверь". Затем конкурсанткам предстоит справиться с вопросами на знание Правил дорожного движения, а также чисто выполнить элементы вождения (диагональная парковка, тоннель, эстакада). Заботливым мамам будет посвящен конкурс на установку в машине детского автокресла. Вкус и творческий подход участницы продемонстрируют при декорировании своего транспорта. Организаторы подготовили для девушек и сложное техническое испытание - викторину по устройству автомобиля "Техно-Ас".
По итогам конкурса каждой финалистке будут присвоены тематические звания: "АвтоИнтеллект", "АвтоПрофи", "АвтоМама", "АвтоОчарование", "АвтоКреатив" и др., а также вручены дипломы и ценные призы. Победительница представит Гомельскую область на республиканских соревнованиях.
Инициаторами и организаторами конкурса выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома, Гомельский областной комитет БРСМ.-0-
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