Забег в честь Дня матери устроят в Минске возле Цнянского водохранилища

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан приглашают 14 октября в День матери принять участие в легкоатлетическом забеге вокруг Цнянского водохранилища, сообщили БЕЛТА в администрации Советского района.

Кросс соберет от 500 до 1 тыс. участников. На финише вручат медали, подарки, угощения и открытки. Предусмотрено несколько дистанций - на 1,5 км, 5 км и 10 км. Старты запланированы в 9.45 и 10.15.

"Легкоатлетический забег "БегуЗаМаму" - отличный повод еще раз сказать спасибо любимой маме. Мероприятие состоится в одном из живописнейших уголков Минска", - отметили организаторы.

Тем, кому важен точный результат, на дистанции от 5 км предлагается получить уникальный номер и чип электронного хронометража, а также сумку финишера с подарками.

Мероприятие проводится при поддержке администрации Советского района Минска.-0-