Закладка продуктов в стабфонды Минска на межсезонье завершится к 15 ноября

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске началось формирование стабилизационных фондов продовольственных товаров на межсезонный период 2018/2019 года, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

"Продукты животноводства и растениеводства закладываются на межсезонный период для последующей реализации в торговых организациях, сети общественного питания и бюджетной сферы, - отметили в ГУПР. - В столице до 15 ноября будет обеспечена закладка в полном объеме: 600 т свинины, 150 т говядины, 370 т масла животного; 15 тыс. т картофеля, 17,5 тыс. т овощей (в том числе свеклы - 3 тыс. т, моркови - 5 тыс. т, капусты 7 тыс. т, лука - 2,5 тыс.) и 4 тыс. т фруктов".

Планируется, что созданные запасы будут распределены для равномерного расходования с 15 ноября 2018 года по 31 мая 2019-го.

Условия для хранения стабилизационных запасов продовольственных товаров созданы в КУП "Торговый центр "Радзивилловский", УП "Минский хладокомбинат № 2", УП "Партизанское" и КУП "Минская овощная фабрика". Таким образом в столице должна быть обеспечена бесперебойная торговля продукцией отечественного производства в межсезонный период.-0-