Занятия с войсками территориальной обороны запланированы в одном из районов Брестской области в июне

28 февраля, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Проведение занятий с привлечением войск территориальной обороны запланировано на июнь в одном из районов Брестской области. Об этом сегодня во время проведения сбора "Военная безопасность и оборона государства" с руководителями местных исполнительных и распорядительных органов сообщил журналистам начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Пасеко.

"Сегодня на сборе задачи выполняются воинскими частями и подразделениями Вооруженных Сил. Руководителям областей мы показываем образцовое выполнение задач. В последующем спланирован комплекс мероприятий по такой же тематике только уже с привлечением территориальных войск - в одном из районов Брестской области в июне планируется провести сборы и командно-штабное учение именно по теме подготовки обороны городов", - сказал Андрей Пасеко. Он также добавил, что главным в подготовке органов управления и сил территориальной обороны в этом году будут два этапа командно-штабного учения Вооруженных Сил, а также проведение очередных этапов подготовки органов местного управления, а именно командно-штабных и совместных штабных тренировок.

Начальник управления отметил, что сегодня проходит очередной сбор по вопросам военной безопасности и обороны государства. "В течение одного дня отрабатываются теоретическая и практическая части. На практике показывается руководителям областей порядок выполнения задач по предназначению территориальными войсками, - рассказал Андрей Пасеко. - Опыт современных конфликтов показывает, что в обороне страны принимают участие не только вооруженные силы, но и различного рода ополчение. У нас таким помощником Вооруженным Силам являются территориальные войска, и их необходимо готовить". По словам военного, сегодняшний сбор в первую очередь даст индивидуальную подготовку руководителям, курирующим территориальную оборону. По мнению Андрея Пасеко, в последующем это позволит совершенствовать вопросы территориальной обороны.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подчеркнул, что подобные сборы проводятся ежегодно. "Сборы уже стали традиционными - собираемся ежегодно. Имеем возможность получить практические занятия со стрелковым оружием - это очень важно. Планы и задачи, которые ставятся ежегодно перед территориальной обороной областей, уточняются во время подобных занятий", - сказал он.

Сегодня на полигоне Обуз-Лесновский проходит сбор "Военная безопасность и оборона государства" с руководителями местных исполнительных и распорядительных органов. На занятие привлечены председатели областных и Минского городского исполкомов и их заместители, курирующие вопросы территориальной обороны, а также военные комиссары областей и Минска. Демонстрируются основные элементы подготовки к обороне населенного пункта, розыгрыш эпизода ведения боя за его удержание.-0-