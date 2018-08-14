Запрет на посещение лесов введен в 17 районах Гомельской области

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 17 районах Гомельской области введен запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрий Ятченко.

По данным на утро 14 августа, в лесах 17 районов (Октябрьского, Буда-Кошелевского, Брагинского, Кормянского, Чечерского, Калинковичского, Мозырского, Хойникского, Добрушского, Гомельского, Ельского, Лоевского, Ветковского, Жлобинского, Лельчицкого, Светлогорского, Рогачевского) введен четвертый-пятый класс пожарной опасности, из-за чего массивы закрыты для посещения. В настоящее время решается вопрос о введении запрета на посещение лесов также в Наровлянском районе. Менее напряженная обстановка пока в лесах Житковичского, Петриковского и Речицкого районов.

По словам собеседника, за минувшие пять дней в регионе зарегистрировано семь возгораний в лесных массивах, которые были оперативно выявлены и ликвидированы.

О том, что в лесах введен запрет на посещение, информируют специальные объявления, таблички, сообщения, в том числе и в СМИ, на сайтах госорганов. Въезды в лесной массив закрываются шлагбаумами.

Для предупреждения лесных пожаров, выявления нарушений природоохранного законодательства работники лесхозов проводят ежедневные рейдовые мероприятия совместно с заинтересованными службами. Так, за июль - начало августа было составлено 18 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности - в таких случаях предусмотрен штраф до 25 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5). Следить за обстановкой в лесах помогают и фотоловушки, которые с начала пожароопасного периода уже зафиксировали более 20 нарушений.-0-