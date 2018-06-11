Запрет на посещение лесов введен в четырех районах Витебской области

11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В четырех районах Витебской области введен запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Витебского производственного лесохозяйственного объединения (ПЛХО) Владимир Коньков.

В связи с установлением четвертого класса пожароопасности в настоящее время закрыты леса в Глубокском, Докшицком, Сенненском и Поставском районах. Еще в трех - Лепельском, Чашникском и Ушачском - готовятся такие решения. "Если в ближайшие дни сохранится сухая и жаркая погода, то запрет на посещение лесов может быть введен на всей территории области", - отметил Владимир Коньков.

По его словам, все подразделения лесной охраны Витебского ПЛХО работают в усиленном режиме. Комплекс противопожарных мероприятий включает пешее патрулирование, авиационное и видеонаблюдение, проведение рейдов, в том числе совместно с подразделениями МЧС.

Всего с начала сезона по состоянию на 11 июня в области зафиксировано девять лесных пожаров на площади 10,1 га. За разжигание костров на граждан составлено четыре протокола, за нарушения требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках привлечены к административной ответственности 10 человек.-0-