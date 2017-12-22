22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет выхода на лед введен в Минской области, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Комиссией по чрезвычайным ситуациям при Минском областном исполнительном комитете принято решение о запрете выхода на лед с 22 декабря до окончания ледостава на территории области. "Прежде всего запрет направлен на обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев на водоемах региона. Спасатели также обращают внимание родителей о необходимости провести беседы с детьми о недопустимости игр на озерах и реках", - отметили в управлении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3608 BYN
|2.355 BYN
|2.368 BYN
|USD
|1.9921 BYN
|1.991 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.417 BYN
|3.405 BYN
|3.42 BYN