22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет выхода на лед введен в Минской области, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям при Минском областном исполнительном комитете принято решение о запрете выхода на лед с 22 декабря до окончания ледостава на территории области. "Прежде всего запрет направлен на обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев на водоемах региона. Спасатели также обращают внимание родителей о необходимости провести беседы с детьми о недопустимости игр на озерах и реках", - отметили в управлении.-0-